Orlando extracomunitario trovato morto. “Leggi inumane”

Un cittadino extracomunitario, probabilmente tunisino, senza dimora di circa 45 anni e’ stato trovato morto nel pomeriggio di oggi in piazza XIII Vittime, apparentemente colto da infarto. L’uomo era conosciuto dai volontari delle associazioni che in collaborazione con il Comune forniscono assistenza e pasti caldi ai senza dimora, ma poiche’ probabilmente privo di permesso di soggiorno non aveva mai accettato l’assistenza dei servizi sociali comunali.

Per il Sindaco Leoluca Orlando “siamo di fronte all’ennesima tragedia causata dalla colpevole politica inumana che discrimina i cittadini, gli esseri umani sulla base del loro paese di nascita, l’ennesima vittima del sistema del permesso di soggiorno, che spinge nell’ombra centinaia di persone costrette a rinunciare o a rifiutare assistenza e servizi per paura dell’espulsione”. (ITALPRESS).

