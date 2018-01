Musumeci ai siciliani,”sfida difficile, sulla mia strada affaristi e mafiosi”

🔊 Ascolta l'articolo

“Buon Anno alla straordinaria comunita’ dei Siciliani, ovunque si trovino, in Patria o all’estero”. E’ il messaggio di auguri del presidente della regione Nello Musumeci su facebook. “Auguri di buona salute e di serenita’, specie a chi soffre tra la disperazione e la rassegnazione – continua il governatore della Sicilia – Sara’ per la nostra Isola l’inizio del cambiamento, lento ma inevitabile. Per questo la sfida diventa difficile: trovero’ sulla mia strada affaristi, mafiosi, accattoni, ruffiani e politici senza scrupoli. Sapro’ dire tanti No! Ma ai Siciliani perbene, al di la’ della loro appartenenza politica, chiedo di non lasciarmi da solo. Insieme ce la faremo”.

I carabinieri di Siracusa hanno sequestrato decine e decine di botti illegali per un peso di oltre 100 chili nell’ambito dei controlli per il capodanno. Particolare attenzione alla sicurezza stradale: in questo ambito 3 giovanissimi sono stati individuati alla guida in condizioni psico-fisiche alterate da un’assunzione di alcolici oltre i limiti previsti e sono state elevate ben 29 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada; 2 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati oltre 100 i militari impegnati nelle 24 ore per controllare il territorio, con servizi a piedi, in auto, moto ed a bordo della stazione mobile.(ITALPRESS).

