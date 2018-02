Forte scossa di terremoto scuote il Regno Unito  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.2, è stata registrata – secondo quanto riferisce l’Istituto geofisico americano (Usgs) – a 3 km a nord di Clydach, nel Galles. Secondo il British Geological Survey la magnitudo è stata di 4.4 con una profondità di 7,4 km.

I media britannici riferiscono che la scossa è stata avvertita dalla Cornovaglia a Liverpool e ha scatenato paura e panico. La polizia di Dyfed Powys ha riferito di aver ricevuto “tantissime chiamate”. Nel frattempo, la polizia del Galles del Sud ha esortato la popolazione a evitare di chiamare i servizi di emergenza se non per segnalare danni o lesioni.

