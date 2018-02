Orlando, “ne arrivano di meno ma quanti vengono uccisi e torturati in Libia”

🔊 Ascolta l'articolo

“Mi auguro che si faccia un secondo processo di Norimberga per accertare questo genocidio che si sta compiendo nel Mediterraneo”. Lo ha detto il sindaco di Palermo,

Leoluca Orlando partecipando alla presentazione del libro ‘Torniamo umani’ della sociologa Giorgia Butera. “Si facciano anche accertamenti in Libia – si augura Orlando – dicono che arrivano meno migranti dalla Libia, ma mi chiedo: quanti ne vengono uccisi e torturati in Libia?”.

(Ter/Adnkronos)

