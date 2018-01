Palermo, clochard muore sotto i portici di via Crispi

🔊 Ascolta l'articolo

Per molti una giornata di festa da passare con parenti e amici per festeggiare la prima giornata di questo 2018 si è trasformata in tragedia per un clochard di 40 anni. Erano da poco passate le 17,00 quando l’uomo è stato trovato senza vita sotto i portici tra le vie Francesco Guardione e Francesco Crispi. Sul posto è intervenuta la polizia e il personale del 118. É il secondo caso a distanza di pochi giorni,infatti il 21 dicembre un “senzatetto” era stato ritrovato all’interno di un magazzino in via Lauria a Palermo.

