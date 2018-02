Volpe uccisa con un forcone  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un video di due minuti e 11 secondi sull’uccisione cruenta di una volpe in una campagna della Sardegna, sul quale sono state avviate indagini da parte dei Carabinieri, della Polizia e del Corpo forestale regionale, sta imperversando sulle chat di Whatsapp. Le immagini violente riprendono due persone che uccidono con un forcone una povera volpe rimasta intrappolata in una tagliola.

Un uomo e una donna (che riprende) si avvicinano alla volpe e la infilzano con un forcone, infliggendogli sofferenze atroci, per poi gettargli i resti di un agnello dicendo, in sardo “ora mangiati questo”. La volpe è accusata di aver fatto strage di agnelli e per questo brutalmente uccisa.

Alla fine del filmato la donna dice all’uomo: “Se vedono questo filmato ti arrestano”, e lui risponde: “Che mi arrestino”, mentre la finisce schiacciandole la testa con un piede. Indagini a 360 gradi d Carabinieri, Polizia e Corpo Forestale per risalire agli autori della cruenta uccisione dell’animale selvatico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.