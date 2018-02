Il Settebello liquida anche il Montenegro, tribune stracolme a Palermo. Campagna strafelice

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il Settebello, vince 9-5 contro il Montenegro nel secondo turno del girone preliminare e si qualifica alla Final Eight di Europa Cup, in programma dal 5 all’8 aprile. I ragazzi di Alessandro Campagna continuano a scaldare i cuori dei palermitani e accendere l’entusiasmo dei tifosi azzurri.

Tribune stracolme e 1300 persone ad abbracciare la squadra. Nel Settebello c’e’ Casasola al posto di Damonte con il numero 7. Unico cambio rispetto ai tredici di venerdi’ con la Germania. Fischio d’inizio e la prima palla e’ azzurra; prima superiorita’ e vantaggio con Velotto dopo 31 secondi. Il Montenegro piazza l’uno-due di rigore: Ivovic prima e Ale Radovic poi battono Del Lungo dai cinque metri. L’Italia gioca meglio, ringhia, pressa e riparte. Sbaglia due volte l’uomo in piu’ ma alla fine pareggia con Dolce che lascia partire un missile acqua-aria da quasi otto metri; Del Lungo si supera sul tiro velenoso del solito Radovic e il primo tempo si chiude in parita’. Secondo tempo da standing ovation. L’Italia lotta su tutti i palloni: avanti di due gol (Figlioli e Molina), Montenegro pareggia in due minuti, poi nuovo doppio vantaggio con la magia di Fondelli e un’altra conclusione dalla distanza di Velotto.

Del Lungo para tutto, anche con l’uomo in meno e Fondelli va vicino al +3. Si arriva a meta’ gara con il Settebello avanti 6-4. Entrano le sincronette per lo spettacolo dell’intervallo lungo. Nel terzo tempo il punto di forza e’ la difesa, perche’ in avanti con l’uomo in piu’ si fa un po fatica.

Il Montenegro perde Draskovic e Ivovic per limite di falli, accorcia con Vidovic al quale risponde subito Casasola, al primo gol in Europa Cup. Del Lungo dice di no anche a Murisic che rovescia dal centro, nell’azione successiva Echeniche chiude il match in doppia superiorita’ e gli ultimi minuti sfilano via tra gli applausi del pubblico. C’e’ il tempo per Bodegas di segnare l’ultimo gol. Nella partita precedente, pareggio 11-11 tra Russia e Germania. Domenica gran finale alle 19.30 con Italia-Russia.

Il Settebello, vince 9-5 contro il Montenegro nel secondo turno del girone preliminare e si qualifica alla Final Eight di Europa Cup, in programma dal 5 all’8 aprile. I ragazzi di Alessandro Campagna continuano a scaldare i cuori dei palermitani e accendere l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Tribune stracolme e 1300 persone ad abbracciare la squadra. Nel Settebello c’e’ Casasola al posto di Damonte con il numero 7. Unico cambio rispetto ai tredici di venerdi’ con la Germania. Fischio d’inizio e la prima palla e’ azzurra; prima superiorita’ e vantaggio con Velotto dopo 31 secondi. Il Montenegro piazza l’uno-due di rigore: Ivovic prima e Ale Radovic poi battono Del Lungo dai cinque metri. L’Italia gioca meglio, ringhia, pressa e riparte. Sbaglia due volte l’uomo in piu’ ma alla fine pareggia con Dolce che lascia partire un missile acqua-aria da quasi otto metri; Del Lungo si supera sul tiro velenoso del solito Radovic e il primo tempo si chiude in parita’. Secondo tempo da standing ovation.

L’Italia lotta su tutti i palloni: avanti di due gol (Figlioli e Molina), Montenegro pareggia in due minuti, poi nuovo doppio vantaggio con la magia di Fondelli e un’altra conclusione dalla distanza di Velotto. Del Lungo para tutto, anche con l’uomo in meno e Fondelli va vicino al +3. Si arriva a meta’ gara con il Settebello avanti 6-4. Entrano le sincronette per lo spettacolo dell’intervallo lungo. Nel terzo tempo il punto di forza e’ la difesa, perche’ in avanti con l’uomo in piu’ si fa un po fatica. Il Montenegro perde Draskovic e Ivovic per limite di falli, accorcia con Vidovic al quale risponde subito Casasola, al primo gol in Europa Cup.

Del Lungo dice di no anche a Murisic che rovescia dal centro, nell’azione successiva Echeniche chiude il match in doppia superiorita’ e gli ultimi minuti sfilano via tra gli applausi del pubblico. C’e’ il tempo per Bodegas di segnare l’ultimo gol. Nella partita precedente, pareggio 11-11 tra Russia e Germania. Domenica gran finale alle 19.30 con Italia-Russia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.