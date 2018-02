🔊 Ascolta l'articolo

Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni, questi ultimi candidati all’uninominale rispettivamente in Puglia e a Reggio Calabria, sono altri tre nomi di

parlamentari del Movimento 5 stelle che non hanno restituito le somme destinate al fondo del microcredito. A rivelarli la nuova parte dell’inchiesta realizzata da ‘Le Iene’.

(Pol-Red/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.