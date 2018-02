Penitenza per i rosanero dopo tre flop, Zamparini manda in ritiro la squadra

🔊 Ascolta l'articolo

Tre sconfitte consecutive e vetta della classifica persa e sempre piu’ distante. Non e’ un momento facile per il Palermo, oggi ko a Perugia in virtu’ della rete al 91° di Di Carmine. Ecco perche’ il patron Maurizio Zamparini ha deciso di mandare la squadra in ritiro per preparare la prossima gara in casa della Pro Vercelli e cercare di ripartire, una scelta che mister Bruno Tedino condivide.

“In questo momento andare in ritiro puo’ tornarci molto utile a condizione che venga interpretato da tutti noi per guardarci negli occhi e soprattutto per prenderci per mano e cercare di individuare le soluzioni per uscire da questa situazione – ha spiegato il tecnico del Palermo -. Ritengo che il ritiro possa essere utile anche per farci ritrovare quella tranquillita’ che puo’ arrivare solo con la consapevolezza delle nostre possibilita’ e con i risultati di cui in questo momento abbiamo bisogno. Fermo restando – ha aggiunto Tedino – che il risultato piu’ giusto della gara tra Perugia e Palermo era il pareggio”. (ITALPRESS)

