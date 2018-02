Non paga mafiosi ed estortori e subisce rapine: Francesco Massaro, un palermitano normale. E speciale

🔊 Ascolta l'articolo

(Francesco Palazzo, FB) Queste poche righe sono dedicate a tutti quelli che pure davanti al parcheggiatore abusivo tirano fuori i soldi, ancor prima che lo sgherro estorsore si presenti. Perché, come mi disse l’altra volta quel professionista stimato, meglio tenerseli amici. E forse è la stessa cosa che pensavano quei tizi in doppio petto gessato i quali, mi hanno raccontato, sono stati visti condividere caffè e sigarette con i suddetti uomini del pizzo autorizzati dalla mafia e sparsi sul territorio.

Qualche giorno fa è accaduta una cosa al bar di Francesco Massaro, ubicato a Palermo. Una rapina, l’ennesima, perché lui, lo scrisse chiaramente nel 2015 e lo pratica ancora adesso, non vuole condividere i frutti del proprio lavoro con i mafiosi e i loro sgherri del racket del pizzo. E loro, per vendetta, come promemoria, ogni tanto si esibiscono in queste visite armate. Lui sta ricevendo la giusta ed estesa solidarietà, adesso come in altri momenti uguali a questo. Ma, piuttosto che promettere di andare a fare colazione nel suo bar, gesto ovviamente apprezzabile, provate a non pagare più il racket del parcheggio.

Magari quello che avete sotto casa e che proprio non ce la fate ad inimicarvi. Perché, capite, se non cominciamo da quello che possiamo fare quotidianamente, il “forza”, “coraggio”, “vai avanti”, rivolti a Francesco o a quelli come lui, che non vedrete a nessun corteo antimafia e che non appartengono a nessuna conventicola antimafiosa, hanno lo spessore della carta velina.

