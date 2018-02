Esposto Codacons Procura per morte estetista di Giarre al Cannizzaro

🔊 Ascolta l'articolo

Il Codacons preannuncia la presentazione di un esposto-denuncia alla Procura di Catania in seguito alla morte della giovane estetista di 31 anni di Giarre, Emanuela Pulvirenti, deceduta in rianimazione presso l’Ospedale Cannizzaro.

Il Codacons intende chiedere alla Procura di “accertare tutte le eventuali responsabilita’ per il mancato invio dell’ambulanza con medico, in presenza di un quadro clinico che lo richiedeva con evidenza”. Inoltre, attraverso l’avvocato Giovanni Petrone, presidente regionale Codacons, punta il dito “contro la mancata applicazione della delibera dell’Asp dell’aprile 2015 che stabiliva la presenza di quattro ambulanze medicalizzate nelle postazioni del 118 di Giarre, Riposto, Mascali e Linguaglossa”. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.