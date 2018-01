Palermo, evade dalla detenzione domiciliare, arrestato

🔊 Ascolta l'articolo

La Polizia di Stato ha arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare,Salvatore Caravello , 67enne palermitano.

I poliziotti hanno notato sul marciapiede di via Roma, angolo Corso Vittorio Emanuele, un uomo che, alla loro vista, ha tentato di fuggire non riuscendo a nascondere il nervosismo.

Gli agenti, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo .

L’ uomo è stato identificato in Caravello Salvatore, 67enne palermitano di Villagrazia di Carini, sottoposto alla detenzione domiciliare.

Caravello, è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per i reati di insolvenza fraudolenta

Già nei giorni scorsi, Caravello era stato denunciato, per il reato di insolvenza fraudolenta non aveva pagato diversi commercianti della zona.

