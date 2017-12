Posti di lavoro in fumo. Chiuderà Torregrossa di via R. Settimo, vittima di un commercio che cambia volto

🔊 Ascolta l'articolo

Chiude Torregrossa di via Ruggero Settimo.

Da alcuni giorni sulle vetrine ad angolo con via Rosolino Pilo ma anche in molti altri punti della città, sui tabelloni pubblicitari, spiccano i manifesti neri, quasi a lutto, per annunciare un altro spicchio della città che scompare.

La via centrale dello shopping cittadino continua così a cambiare volto, così come tutto il commercio.

I grandi centri commerciali, l ’espandersi delle catene internazionali , il proliferare del franchising, il boom del commercio online e la crisi economica che ha eroso il potere d’acquisto in una città che economicamente arranca ha messo in ginocchio le insegne storiche della città alle prese con i canoni i di affitto, i costi del personale, tasse e balzelli vari.

Quella di via Ruggero Settimo 23 è un’azienda storica,

fondata nel 1934 da Pasquale Torregrossa, oggi guidata da Fabio Torregrossa, ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per generazioni di palermitani.

Come recita il suo sito online –oggi necessario a tutti , ma non è stato sufficiente – è specializzata da sempre nella vendita di calze, intimo, biancheria e maglieria per uomo e per donna. Confezioni su misura e in estate offre anche un vasto assortimento di costumi da bagno ed accessori da mare.

Il sito garantisce che l ‘assistenza alla clientela è offerta da personale qualificato di decennale esperienza, c’ è la consegna a domicilio e la spedizione in tutta Italia.

Ma, come già detto, anche questo non è servito a evitare che le saracinesche si abbassino per sempre e che i dieci dipendenti, da gennaio, debbano affrontare il dramma della disoccupazione.

