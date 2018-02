Croce celtica e nome Traini davanti sede Pd  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una croce celtica con la scritta ‘Luca Traini’. E’ quanto trovato stasera davanti alla sede del Partito Democratico di Marsala (Trapani), da alcuni attivisti. “Un piccolo segnale di quello che è il clima che si respira, persino nella nostra tranquilla e democratica città – denuncia l’ex deputata Pd Antonella Milazzo che ha postato la foto su Fb – Soffiare sul fuoco dell’intolleranza genera mostri che i paladini di populismi e nazionalismi non riusciranno a controllare”.

