Il commiato di Giuseppe Antoci, i Nebrodi: da terra di mafia a polmone di sviluppo

Giuseppe Antoci non e’ stato confermato alla carica di presidente del Parco dei Nebrodi dal governo della Regione siciliana. “Grazie, sono stati anni intensi, a tratti difficili, ma pieni di amore e di passione – scrive lo stesso Antoci – L’amore per l’ambiente, per il territorio, per uno sviluppo sostenibile che si percepiva gia’ dall’inizio potesse ripartire. Sono stati anni di risultati. Ho assunto la Presidenza del Parco dopo dieci anni di commissariamenti, trovandolo depotenziato, mortificato e considerato, nonostante il valore dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti, un carrozzone. E siamo partiti. Insieme ai sindaci, insieme a tutti coloro che hanno voluto dare una mano, a poco a poco verso una strada di crescita, di dignita’ e di rispetto delle regole. Si’, siamo proprio ripartiti e a poco a poco abbiamo cominciato, insieme, a ritagliarci pezzi di successo che fanno e faranno parte di una storia chiara ed inequivocabile che nessuno potra’ oscurare e che ha dimostrato che i Nebrodi, il suo territorio, fatto di gente perbene, di cittadini laboriosi e di amministratori onesti potevano insieme scrivere una nuova pagina di sviluppo, di tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi fondamentali della trasparenza e della legalita’. In questo percorso siamo riusciti a rimettere in moto un pezzo di territorio fra i piu’ belli del mondo al quale sono e rimarro’ legato per la vita. Abbiamo rimesso in un circuito virtuoso tante aziende che, anche attraverso la creazione del marchio Nebrodi Sicily, hanno avuto la possibilita’ di allargare i loro spazi imprenditoriali, creando anche rapporti con partners stranieri”.

“Abbiamo portato al centro dell’interesse turistico coloro che vengono in Sicilia a tal punto che nella stagione del 2017, su un campione di 44 differenti nazionalita’, si e’ registrato un aumento esponenziale su tre mete principali: Taormina, Isole Eolie e Parco dei Nebrodi – continua Antoci – Oggi, il valore sotto il profilo del prezzo agli allevatori, per esempio per il suino nero dei Nebrodi, e’ notevolmente aumentato come si e’ notevolmente abbassato il livello dei furti e degli abigeati che gli stessi subivano e che, grazie ai controlli nel territorio, hanno ridato serenita’ alle aziende agricole. Gli importantissimi incontri internazionali tenutesi al Parco hanno coinvolto le migliori menti ambientali del mondo, facendo diventare il territorio dei Nebrodi fucina di proposte nazionali ed internazionali.

“La collaborazione con gli ordini professionali, come ad esempio con l’Ordine dei Geologi, ha consentito al Parco di creare un Centro Studi per il dissesto idrogeologico, esperienza sul piano nazionale effettuata solamente in Liguria, nelle Cinque Terre. Sono risultati che, uniti alla forte vicinanza delle altre Istituzioni, Prefettura, Forze dell’Ordine, Societa’ Civile e Associazionismo, hanno rappresentato un percorso che oggi si chiude con una semplice parola: Grazie. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato”.

“Come ho amato dire io in questi anni, ‘il Parco come casa di vetro’. E’ con questo sentimento – prosegue Antoci – che, appresa la notizia dell’esercizio dello Spoils System allargato anche alla Presidenza del Parco dei Nebrodi, attraverso il quale il Presidente Musumeci ha esercitato il suo ruolo commissariando l’Ente, mi accingo a lasciare il mio incarico con la consapevolezza di consegnare al mio successore un Parco sano contabilmente, nuovo nell’immagine e stracolmo di turismo che negli ultimi anni ne ha invertito una tendenza che invece era al ribasso”.

