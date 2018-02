Cracolici indignato: “Puniti funzionari integerrimi per ragioni politiche”

🔊 Ascolta l'articolo

Indignato Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD, a proposito delle nomine dei nuovi dirigenti generali della Regione. “Un repulisti! Hanno voluto ‘punire’ funzionari integerrimi per ragioni politiche, ascrivendo ad alcuni di essi un’appartenenza politica per il solo fatto di essere stati nominati dal precedente governo, senza che mai si fosse manifestata da parte loro alcuna ‘fedelta” se non quella all’amministrazione regionale ed alle istituzioni: e’ questo il criterio seguito dal governo Musumeci. Una brutta pagina che consegna le nomine dei dirigenti generali, a prescindere dalle qualita’ dei singoli, al principio di fedelta’ ad una maggioranza che non c’e’ e che esercita le sue funzioni con arroganza e settarismo. Buon lavoro, presidente Musumeci”.. (ITALPRESS)

