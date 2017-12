Messina, ai domiciliari giudice arrestato per pedopornografia

🔊 Ascolta l'articolo

Durante le indagini le forze dell’ordine trovarono nel computer di Amato una quarantina di immagini pedopornografiche che un uomo di 38 anni di Bolzano mandava a diversi pedofili in tutta Italia. Così il giudice Gaetano Maria Amato, era rimasto incastrato nella rete e venne arrestato il 13 ottobre scorso.

Adesso il gip Maria Vermiglio ha concesso i domiciliari al magistrato di 58 anni, residente a Messina ora era in servizio a Reggio Calabria ma per molti anni aveva lavorato nella città peloritana. L’uomo è stato nel frattempo collocato fuori ruolo dal Csm.

