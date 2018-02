🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Doppietta di Higuain e gol di Kane: il primo tempo di Juventus-Tottenham finisce 2-1.

I bianconeri partono subito alla carica e segnano le due reti nei primi 10 minuti. Il Tottenham reagisce e accorcia le distanze al 35′. A fine primo tempo, grande occasione sprecata dalla Juve: rigore sulla traversa del Pipita.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.