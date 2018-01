Lite in strada a Ficarazzi, uomo stroncato da un malore

🔊 Ascolta l'articolo

L’autopsia ha fugato ogni dubbio. nesdun colpo mortale bensì un infarto. Così sarebbe morto Vito D’ Alcamo intervenuto a sedare una liteb per un parcheggio tra il genero e un altro uomo. La tragedia è avvenuta venerdì nel tardo pomeriggio tra via Pirandello e via Quasimodo a Ficarazzi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e poi sono stati sentiti nel corso della serata alcuni testimoni. Insomma una morte naturale che lascia sgomenti per le modalità. D’ Alcamo era conociuto da molti anche perchè lavorava in un centro di formazione professionale a Bagheria, lascia tre figli.

