Catania, confiscati i beni a Rosta ritenuto capo mafia del clan Ragaglia

🔊 Ascolta l'articolo

Confiscati i beni a Francesco Rosta, ritenuto capo mafia del clan Ragaglia . Il provvedimento della Dia di Catania, guidata da Renato Panvino ha riguardato: una società che si occupa di foraggio e allevamento di bestiame, tre immobili (appezzamenti di terreni di cui uno con annesso fabbricato), una autovettura di grossa cilindrata, conti correnti e altri rapporti finanziari complessivamente per 700.000 euro, già posti sotto sequestro nel settembre 2016.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.