Palermo: al via “Beer Bubbles” dalla birra alla liquirizia a quella al cioccolato

Dalla birra fatta di frumento siciliano e scorze di arancia a quella alla liquirizia; dalle arance e fave di cacao a quella dal sapore esotico del mango. Sono oltre 150 i tipi di birra che i 20 ‘brewers’ presenteranno al ‘Beer Bubbles’, il Festival della birra artigianale che si apre oggi a Palermo. Fino a sabato, nel tratto di via Maqueda compreso tra i Quattro Canti e via Torino chiuso dalle 12 a mezzanotte, si potranno degustare i prodotti di 10 birrifici regionali, 8 nazionali e 2 internazionali.

Padroni di casa i palermitani doc di ‘Ballarak’ di Ballarò. Il fiore all’occhiello di ‘Beer Bubbles’ è rappresentato da ‘Rogue’ e da ‘Brew Dog’, rispettivamente colossi della birra artigianale nati negli Stati Uniti e in Scozia. Il primo esporta le sue 17 birre in 39 Stati, oltre che in Giappone, coltivando gli ingredienti (orzo, luppoli, zucche, miele, peperoncini, nocciole) nelle sue tenute in Oregon mentre il secondo, creato nel 2007, ha due stabilimenti in cui lavorano circa mille dipendenti per creare birre aromatiche, con note al caffè e al cioccolato, e di chiara ispirazione americana.

La Sicilia è praticamente tutta rappresentata. Si parte con la folta pattuglia della provincia di Messina. Da Sinagra arriva ‘Epica’, che ha realizzato la prima birra con luppolo del territorio; da Sant’Agata di Militello il legame con i Nebrodi di ‘Irias’ e la sua birra senza glutine; Brolo si presenta al Festival con ‘Rock Brewery’ e le sue produzioni dalle note fruttate e dalle suggestioni americane mentre ‘Kottabos’, di Rocca Di Capri Leone, propone birre dai nomi femminili, ispirate al libro ‘Le città invisibili di Italo Calvino’, non filtrate, non pastorizzate e rifermentate in fusti e bottiglie. Da Siracusa partecipano ‘Malarazza’ con birre realizzate con scorza di limone Igp e grani siciliani ma anche con mosto di Uve Moscato di Sicilia, e ‘Alveria’ di Canicattini Bagni con la ‘Centobocche’ a base di frumento di maiorca e grano tenero antico siciliano.

Da Misterbianco (Catania), ecco ‘Fratelli Birrafondai’, impegnati con la salvaguardia dell’ambiente e con le materie prime a chilometro zero; grande curiosità per i ragusani di Yblon, nominati nel 2018 miglior birrificio ‘Best in Sicily’, così come interessante è la proposta del ‘Birrificio Ingargiola’ di Mazara del Vallo dove l’intero processo produttivo si svolge in maniera totalmente manuale, dalla macinazione dei grani al confezionamento.

Anche il meglio dell’offerta nazionale sarà tutta a Palermo. A

cominciare da ‘Manerba’, fabbrica storica della provincia di Brescia,

il cui impianto da 2000 litri è stato realizzato da Kaspar Schultz,

azienda tedesca leader nella produzione di impianti brassicoli. La

Lombardia ‘timbra il cartellino’ anche con ‘Birrificio Italiano di

Limido Comasco’, in provincia di Como, aperto dal 1996 con l’obiettivo di regalare ai palati altissimi standard qualitativi.

Sempre dal Nord Italia, l’originale esperienza dei piemontesi di ‘Canediguerra’ (Alessandria): nel loro stand si potrà provare la ‘White Chocolate Stout’ al cioccolato bianco, prodotta con il birrificio Bakunin di San Pietroburgo. La ‘Fabbrica della Birra Perugia’ (Pontenuovo di Torgiano), uno dei primi birrifici nato in Italia assieme a marchi come Wuhrer, Forst, Dreher, Peroni e Paszkowski, è rinato nel 2013 con un progetto giovane e ambizioso.

Oltre alle degustazione di 17 tipi di birra, sperimenterà con il pubblico del ‘Beer Bubbles’ una bevanda diversa, e cioè il Sidro con

mele biologiche locali.

Dal Lazio tre aziende: i romani di ‘Jungle Juice’ con la linea

stagionale di birre alla frutta, leggere e adatte a essere bevute in

estate; e due realtà di Latina, ‘East Side’ con birre dalla forti

connotazioni aromatiche e ‘Birrificio Pontino’ con produzioni dalle

forti influenze americane e messicane. Acqua purissima, ideale per

creare birre dal carattere ‘pulito’ e leggero, è invece la

particolarità de ‘La Casa di Cura’, abruzzesi che sfruttano genziana e coriandolo per arricchire i sapori e che hanno creato l’originale

Stout alla liquirizia.

adnkronos

