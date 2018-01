Sondaggio tecnici, Palermo e Frosinone in A, Venezia e Cremonese outsider

🔊 Ascolta l'articolo

Cremonese e Venezia le sorprese, Pessina dello Spezia il calciatore rivelazione, Palermo e Frosinone andranno certamente in serie A. E’ quanto viene fuori da un sondaggio promosso dall’ITALPRESS con tutti i tecnici di serie B.

La Cremonese ed il Venezia con 7 voti rappresentano la sorpresa di questa prima parte del torneo, seguite dal Cittadella (4). Il centrocampista spezzino Pessina con 3 voti e’ la rivelazione, seguito da Audero, Pettinari, Jallow, Galano e Han tutti con 2.

L’accoppiata Palermo e Frosinone (21 voti per entrambe) e’ indicata come sicura promossa nella massima serie, per il terzo posto favorita l’Empoli (9) davanti a Bari (7) e Parma (6). Queste le tre domande rivolte ai tecnici: 1. Squadra sorpresa 2. Calciatore rivelazione 3.

Le tre promosse SERSE COSMI (ASCOLI) 1. Cittadella 2. Kresic 3. Palermo – Frosinone – Bari

WALTER NOVELLINO (AVELLINO) 1. Cremonese 2. Asencio – Ngawa 3. Palermo – Frosinone – Empoli

FABIO GROSSO (BARI) 1. Ternana 2. Audero 3. Empoli – Frosinone – Parma

PASQUALE MARINO (BRESCIA) 1. Venezia 2. Pettinari 3. Palermo – Frosinone – Parma

ANTONIO CALABRO (CARPI) 1. Venezia 2. Falzerano 3. Palermo – Frosinone – Empoli FABRIZIO CASTORI (CESENA) 1. Venezia 2. Jallow 3. Palermo – Frosinone – Cittadella

ROBERTO VENTURATO (CITTADELLA) 1. Venezia 2. Pessina 3. Palermo – Frosinone – Bari

ATTILIO TESSER (CREMONESE) 1. Cremonese 2. Galano 3. Palermo – Frosinone – Empoli AURELIO ANDREAZZOLI (EMPOLI) 1. Cittadella 2. Cerri 3. Palermo – Frosinone – Empoli

ALFREDO AGLIETTI (ENTELLA) 1. Venezia 2. Da Cruz 3. Palermo – Frosinone – Empoli

GIOVANNI STROPPA (FOGGIA) 1. Cremonese 2. Han 3. Palermo – Frosinone – Bari

MORENO LONGO (FROSINONE) 1. Cremonese 2. Galano 3. Palermo – Frosinone – Bari EUGENIO CORINI (NOVARA) 1. Venezia 2. Jallow 3. Palermo – Frosinone – Empoli

BRUNO TEDINO (PALERMO) 1. Carpi 2. Han 3. Palermo – Frosinone – Parma ROBERTO D’AVERSA (PARMA) 1. Cremonese 2. Pessina 3. Palermo – Frosinone – Parma

ROBERTO BREDA (PERUGIA) 1. ——— 2. Tremolada 3. Palermo – Frosinone – Empoli ZDENEK ZEMAN (PESCARA) 1. Cittadella 2. Capone 3. Palermo – Frosinone – Pescara GIANLUCA ATZORI (PRO VERCELLI) 1. Venezia 2. Bifulco 3. Palermo – Empoli – Bari

STEFANO COLANTUONO (SALERNITANA) 1. Cremonese 2. Pettinari 3. Palermo – Frosinone – Parma FABIO GALLO (SPEZIA) 1. Cittadella 2. Pessina 3. Palermo – Frosinone – Bari SANDRO POCHESCI (TERNANA) 1. Ternana 2. Carretta 3. Palermo – Frosinone – Bari FILIPPO INZAGHI (VENEZIA) 1. Cremonese 2. Audero 3. Palermo – Parma – Frosinone (ITALPRESS).

(ITALPRESS)

