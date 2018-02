Mohamed Idrissi e Annalisa Di Carlo trionfano nella Mezza maratona di Capo d’Orlando

🔊 Ascolta l'articolo

Mohamed Idrissi e Annalisa Di Carlo trionfano nell’ottava edizione della Mezza maratona di Capo d’Orlando, prova d’apertura del Running Sicily-Coppa Conad 2018. I due atleti della Mega Hobby Sport hanno bissato i rispettivi successi ottenuti sul Lungomare Andrea Doria da Idrissi lo scorso anno e dalla Di Carlo nel 2016. Tra gli uomini l’atleta di origini tunisine ma da anni residente a Santa Margherita Belice ha fatto il vuoto imponendo un ritmo che ha tagliato le gambe a tutti gli avversari.

Il portacolori della Mega Hobby Sport e’ arrivato primo sul traguardo con il tempo di 1:10:57. C’e’ stata, invece, battaglia per la piazza d’onore con Giuseppe Tine’ della Floridia Running (1:17:27) che e’ riuscito ad avere la meglio su un tenace Renzo Raimondi dell’Atletica Lecco (1:17:53). Se la Mezza maratona tra gli uomini e’ stata un monologo di Idrissi, tra le donne Annalisa Di Carlo ha dovuto faticare piu’ del previsto (1:30:49 il suo tempo) per prevalere su Maria La Barbera della Marathon Altofonte (1:31:00), mentre Luana Russo della Marathon Club Sciacca si e’ “aggiudicata” il terzo gradino del podio in 1:31:52.

“E’ stata un’autentica festa dello sport – ha sottolineato l’organizzatrice, Cinzia Sonsogno presidente della Podistica Capo d’Orlando – gli atleti hanno ancora una volta dimostrato di gradire un percorso veloce, ma anche suggestivo. Siamo pienamente soddisfatti sia della risposta avuta dagli addetti ai lavori, sia della tanta gente che ha voluto vivere dietro le transenne una manifestazione di assoluto valore”.

Sul traguardo dei 10,5 km. (due giri del percorso cittadino con partenza ed arrivo sul Lungomare Andrea Doria) hanno trionfato, invece, Francesco De Caro dell’Amatori Duilia tra gli uomini (primo in 38:05) e Tatiana Betta della Podistica Messina (46:17) tra le donne. De Caro ha avuto la meglio su Demetrio Falcone della locale Podistica Capo d’Orlando (38:22) e Giorgio Giacalone della Good Race Team (39:54), mentre tra le donne Tatiana Betta ha preceduto Nadiya Sukharyn dell’Associazione sportiva Torrebianca (45:15) e Luigia Tripepi della Podistica Messina (46:17).

Le due “competitive” sono state precedute dalla marcialonga #PinkProjectRun contro la Violenza di genere. In tanti si sono dati appuntamento per dire #noallaviolenzadigenere – al passo o di corsa – con l’associazione che opera sul territorio a tutela e in difesa delle donne soggette a violenza.

“Non poteva esserci migliore inizio del Running Sicily-Coppa Conad – ha affermato Nando Sorbello, direttore tecnico della 5^ edizione del circuito internazionale – Capo d’Orlando ha portato una ventata di entusiasmo, ma ha soprattutto portato in dote un bagaglio di grande professionalita’ e competenza. Adesso ci spostiamo a Malta per vivere un’altra giornata all’insegna dell’amore per la corsa, ma anche per il mare e la natura”. Dopo la Mezza maratona di Capo d’Orlando, il programma del Running Sicily 2018-Coppa Conad prevede il 25 febbraio la Maratona di Malta, il 22 aprile la 10 km. di Cefalu’ ed il 14 ottobre l’International Half Marathon di Palermo.

“Essere presenti sul territorio significa contribuire alla crescita della comunita’ anche attraverso il sostegno a manifestazioni in grado di promuovere i sani valori dello sport e un corretto stile di vita – ha affermato Salvatore Abbate, presidente di Conad Sicilia – forti di questa motivazione anche quest’anno, abbiamo confermato il nostro impegno e sostegno, come main sponsor, al Running Sicily, una manifestazione che promuove sul territorio i sani valori dello sport attraverso la crescita di giovani talenti siciliani”. (ITALPRESS).

