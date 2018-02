Al Barbera torna il pubblico, ma non la vittoria. Rosanero kaput

🔊 Ascolta l'articolo

Il Foggia passa 2-1 al “Barbera” infliggendo al Palermo la seconda sconfitta consecutiva dopo il brutto passo falso di Empoli. Il ko arriva nel giorno in cui i rosanero avevano ritrovato il proprio pubblico, per la prima volta numeroso quest’anno, anche per via della politica dei prezzi ridotti. Una partita sofferta, ma che si era anche messa bene per Nestorovski e compagni, ma dopo l’espulsione di Coronado e’ venuto fuori il Foggia che ha ribaltato la situazione, complice una buona dose di fortuna. Sia Tedino che Stroppa scelgono il 3-5-2; il tecnico di casa affianca Moreo a Nestorovski, mentre l’allenatore rossonero conferma l’undici che ha battuto l’Avellino nell’ultimo turno con Nicastro e Mazzeo in avanti. Palermo costantemente in avanti e pericoloso al 16′ con angolo da sinistra di Coronado e colpo di testa di Nestorovski con palla sopra la rete esterna. La replica del Foggia non si fa attendere e al 18′ Agnelli prova il jolly con un tiro da fuori che finisce alto di pochissimo. Al 31′ gran bordata da fuori di Gnahore, ottima la risposta di Guarna che si distende e mette in angolo.

Ad inizio ripresa ottimo Foggia: al 2′ punizione a giro di Kragl con palla alta sopra la traversa. Al 6′ pericoloso traversone da sinistra, Posavec smanaccia su traversone di Loiacono e Nestorovski salva in angolo. Pochi secondi dopo il portiere rosanero dice di no a un sinistro di Greco. Al 7′ si rivede il Palermo: angolo di Coronado e colpo di testa di Gnahore, palla fuori di un soffio. Al 20′ Palermo in vantaggio: Nestorovski prova a calciare in area e la palla sbatte sul braccio di Loiacono, Abbattista non ha dubbi e indica il dischetto; Nestorovski non sbaglia infilando Guarda a sinistra nell’angolino basso.

Al 24′ il Palermo resta in dieci per l’espulsione di Coronado dopo un intervento a piedi uniti su Gerbo. Al 32′ pareggio del Foggia: Mazzeo appoggia per Duhamel, appena entrato che dal limite supera Posavec che non riesce a trattenere il pallone. Al 39′ il micidiale 1-2 si completa con il gran gol di Kragl che trafigge Posavec con un forte tiro dai 25 metri. La fortuna non aiuta il Palermo al 42′ quando su colpo di testa di Nestorovski la palla si stampa sulla traversa. (ITALPRESS).

PALERMO (3-5-2): Posavec 4.5; Dawidowicz 5.5, Bellusci 5.5, Szyminski 5.5 (42′ st La Gumina sv); Rolando 5.5 (12′ st Rispoli 6), Gnahore’ 6, Jajalo 6, Coronado 5, Aleesami 5.5; Moreo 6 (29′ st Chochev sv), Nestorovski 6. In panchina: Maniero, Pomini, Accardi, Rajkovic, Trajkovski, Balogh, Fiordilino, Fiore. Allenatore: Tedino 6. FOGGIA (3-5-2): Guarna 6; Tonici 6, Camporese 6, Loiacono 6.5; Gerbo 6, Deli 6 (43′ st Zambelli sv), Agnelli 6, Greco 6.5 (28′ st Scaglia 6), Kragl 6.5; Incastro 6 (28′ st Duhamel 7), Mazzeo 6. In panchina: Noppert, Beretta, Martinelli, Rubin, Floriano, Celli, Rame’, Calabresi. Allenatore: Stroppa 6.5. ARBITRO: Abbattista di Molfetta 5.5. RETI: 20′ st Nestorovski, 32′ st Duhamel, 39′ st Kragl. NOTE: Serata umida, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 13.031. Espulso: 24 st Coronado per scorrettezze. Ammoniti: Greco, Loiacono. Angoli: 8-6 per il Palermo. Recupero: 1′; 5′.

