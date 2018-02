Tedino e Stroppa convocano i giocatori per Palermo-Foggia

🔊 Ascolta l'articolo

Il tecnico Bruno Tedino, al termine dell’ultimo allenamento alla vigilia della sfida casalinga contro il Foggia, ha convocato ventitre’ giocatori. Tutti disponibili fatta eccezione per lo squalificato Struna e per l’infortunato Ingegneri. PORTIERI: Maniero, Pomini, Posavec. DIFENSORI: Accardi, Bellusci, Dawidowicz, Fiore, Rajkovic, Szyminski. CENTROCAMPISTI: Aleesami, Chochev, Fiordilino, Gnahore’, Jajalo, Murawski, Rispoli, Rolando. ATTACCANTI: Balogh, Coronado, La Gumina, Moreo, Nestorovski, Trajkovski.

Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico del Foggia, Giovanni Stroppa, per la gara di domani sera in casa del Palermo. Questa la lista: 1 Guarna, 4 Agnelli, 5 Tonucci, 6 Loiacono, 7 Greco, 9 Beretta, 10 Duhamel, 11 Kragl, 13 Zambelli, 14 Martinelli, 17 Nicastro, 18 Deli, 19 Mazzeo, 22 Noppert, 23 Rubin, 25 Gerbo, 27 Floriano, 28 Celli, 29 Rame’, 31 Camporese, 32 Scaglia, 33 Calabresi. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.