I catanesi Giovanni Sapuppo e Dario Agosta cavalieri dell’anno 2017

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I catanesi Giovanni Sapuppo e Dario Agosta sono i cavalieri dell’anno 2017. E’ questo il responso finale scaturito dalla Festa del Cavaliere, l’appuntamento annuale organizzato dal Comitato Regionale FISE Sicilia per assegnare gli oscar dell’equitazione sulla base dei risultati ottenuti dai propri cavalieri o amazzoni durante l’ultima stagione. Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti che si e’ tenuta ieri, sabato 10 febbraio, durante una cena di gala al Catania International Airport Hotel, hanno preso parte oltre 650 persone. Oltre duecento ottanta gli atleti siciliani premiati sul palco abilmente gestito dai presentatori Cristian Micheli e Zaira Ficara.

A consegnare i premi ai migliori atleti siciliani degli sport equestri sono stati il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia Gaetano Di Bella insieme a tutti i Consiglieri regionali. Presente alla cerimonia anche il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola, accompagnato dal Consigliere federale palermitano Ettore Artioli. Grande attenzione per i dieci i premi speciali svelati soltanto in occasione della cerimonia.

In aggiunta ai due riconoscimenti ricevuti da Agosta e Sapuppo, e’ andato alla catanese Elisabetta Vacirca, quello come miglior Junior dell’anno e al fratello maggiore Ernesto quello riservato al miglior Young Rider. La giovanissima catanese Alice Falsaperla, con la sua partecipazione agli Europei di categoria, ha conquistato il titolo di ponista dell’anno, mentre miglior atleta Children e’ l’amazzone di Castelvetrano Alessandra Leone. Riconoscimento per Salvatore Migliore come istruttore della stagione 2017. Il New Eagles Asd di Catania ha vinto il premio di Circolo dell’anno, destinato alla societa’ con il maggior numero di tesserati, *mentre a Rachele Reina e’ andato il premio di Proprietario dell’anno.

A ricevere il premio “Principe Enzo Grimaldi di Nixima”, assegnato ogni anno al miglior allevatore siciliano, e’ stato Salvatore Merendino, proprietario dell’allevamento dei Folletti. Il premio “Barone Andrea Grimaldi di Nixima” e’ andato per il 2017 al giornalista Enrico Perez. “E’ stata una serata – ha commentato il Presidente FISE Sicilia Gaetano Di Bella – all’insegna dello spirito sportivo e dell’aggregazione. Sicuramente al di sopra delle aspettative dal punto divista della partecipazione. Questo e’ un importante segnale per gli sport equestri nel nostro territorio. E’ un segnale che conferma il grade interesse per il nostro splendido sport”. “Sono davvero felice – ha detto il Presidente FISE Marco Di Paola – di aver preso parte a questo appuntamento. E’ bello vedere quanta gente in Sicilia sia legata agli sport equestri. Sono spesso ospite di questi eventi e sono sempre felice di poter constatare quanto amore e quanta passione atleti, sopratutto giovani, istruttori e genitori riescano a dedicare ogni giorno all’equitazione”. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.