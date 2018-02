Tedino attende il Foggia, l’Empoli si conferma, flop Frosinone

🔊 Ascolta l'articolo

Mattinata di allenamento per il Palermo di Bruno Tedino, in vista del match casalingo di lunedi’ sera con il Foggia. I rosanero hanno svolto, al ”Tenente Onorato” di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da esercitazioni tattiche. La seduta e’ stata conclusa da una partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Andrea Rispoli e Przemyslaw Szyminski hanno lavorato con i compagni. Riatletizzazione e cure dei fisioterapisti per Andrea Ingegneri e Michel Morganella. I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani per una seduta a porte chiuse.

SERIE B – 25^ GIORNATA – 10/2 ORE 15 Ascoli – Empoli 1-2 Avellino – Cesena 1-1 Bari – Frosinone 1-0 Carpi – Cremonese 1-1 Pescara – Salernitana 1-0 Pro Vercelli – Brescia 0-0 Spezia – Venezia 1-1 Ternana – Entella 0-1 Parma – Perugia (11/2, h.15) Cittadella – Novara (11/2, h.17.30) Palermo – Foggia (12/2, h.20.45)

