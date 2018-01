Roberti, De Gennaro, Vespa, Maria Falcone…Candidature e algoritmi

🔊 Ascolta l'articolo

di Gianfranco D’Anna (ITALPRESS) – Candidature come fuochi d’artificio. Molti bagliori, ma saranno le urne a stabilire se si tradurranno in consensi. Fra i piu’ gettonati per l’offerta di un collegio elettorale o di un successivo ruolo di governo, magistrati, giornalisti ed ex vertici istituzionali.

Dall’ex procuratore antimafia Franco Roberti a Gianni De Gennaro, a lungo capo della Polizia, coordinatore dell’intelligence e sottosegretario, da Bruno Vespa alla presidente della Rai Monica Maggioni, tanto per inquadrare il top dei corteggiamenti in atto. La candidatura di Roberti e’ un’idea del collega, e predecessore alla Dna, Pietro Grasso, che da leader di Liberi e Uguali sta predisponendo una squadra di governo in previsione di un’eventuale alleanza post elettorale con i Cinque Stelle. Il laticlavio a Vespa l’avrebbe proposto Silvio Berlusconi, ma il conduttore di “Porta a Porta” e’ indeciso se passare dalla cosiddetta terza camera virtuale del Parlamento al Senato.

Il Cavaliere, che anche nelle precedenti legislature aveva molto riservatamente chiesto a Vespa se volesse scendere in campo, questa volta avrebbe prospettato all’anchorman un ruolo di governo, probabilmente alle telecomunicazioni.

Sul fronte del Pd la candidatura sarebbe stata offerta da Renzi all’astronauta Samantha Cristoforetti, ma anche in questo caso, la risposta soffia ancora nel vento, come direbbe Bob Dylan. Lega e Fratelli d’Italia si contenderebbero invece Antonio Socci, il giornalista cattolico tradizionalista che da anni tenta di scomunicare Papa Francesco, accusandolo di sinistrismo e di stravolgimenti dottrinari. Altra possibile candidatura, in bilico fra Pd e Liberi e Uguali, sarebbe quella di Maria Falcone, sorella del giudice assassinato dalla mafia. Dopo il successo del collaudo verde alle regionali, la Lega proporra’ in Sicilia la candidatura forte di Alessandro Pagano, gia’ assessore regionale e parlamentare nazionale uscente di scuola Dc, il cui abbandono degli scissionisti filo governativi di Forza Italia ha in pratica avviato il dissolvimento del partito di Alfano. Per il Movimento Cinque Stelle prosegue la spinta inerziale della fornula Casaleggio: tutti i dati degli aspiranti candidati vengono centrifugati dagli algoritmi che calibrano il know how dei selezionati in base alle esigenze socio economiche dei singoli collegi. Un sistema elaborato da Gian Roberto Casaleggio fin dagli anni novanta per societa’ italo britanniche specializzate nella gestione di sistemi digitali.

Per le elezioni del 4 marzo l’algoritmo grillino sta gia’ vagliando anche i dati statistici sulle percentuali di afflusso al voto: piu’ alto sara’ il numero dei votanti, nel 2013 tocco’ il 75,2%, maggiori saranno per i 5Stelle le difficolta’ per “sfondare” e formare una maggioranza di Governo. Una massiccia partecipazione di elettori farebbe prevalere infatti il voto degli over 50 che ritengono essenziali l’esperienza e preferiscono affidarsi ai candidati delle tradizionali forze politiche. Gli scenari sono in continua evoluzione. La formazione delle liste e’ in ebollizione e la campagna elettorale e’ appena agli inizi e fino all’apertura dei seggi potra’ riservare colpi di scena. (ITALPRESS)

