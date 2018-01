Palermo, borseggiatori sulla linea 101 riescono a scappare. Autista blocca mezzo e chiama Polizia

🔊 Ascolta l'articolo

Erano da poco passate le 17,30 in via Ruggero Settimo quando il conducente della linea 101 ha avuto il coraggio di chiudere le portiere per evitare che tre birseggiatori lasciassero il mezzo. Poi l’autista in attesa dell’arrivo Polizia ha dovuto aprire per far scendere i passeggeri e i ladri sono fuggiti verso piazzale Ungheria. Sul posto sono arrivate due volanti engli agenti hanno sentito dei testimoni.

L’autobus a quell’ora era pieno di gente e chissà se qualcuno ha fornito ai quattro agenti una descrizione utile a riconoscere i fuggitivi.

