Maltempo, Caltanissetta e Agrigentino: treni, strade, erogazione idrica in tilt

Un violento nubifragio ha causato danni e disagi a Caltanissetta. Allagamenti in diversi punti della città ed in particolare in via Calabria, nei pressi della Questura. Sulla strada statale 123 “di Licata” il traffico e’ temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni nel comune di Licata (km 25,500) in provincia di Agrigento, per la presenza di fango e detriti portati da un forte temporale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas.

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, a seguito del mancato apporto, dovuto allo spegnimento delle pompe di sollevamento idrico gestito dalla societa’ di sovrambito Siciliacque, causa forte maltempo, la turnazione idrica prevista a Licata, nelle zone Comune e Marina di Licata, alle ore 14.45, e’ stato sospesa e verra’ ripetuta domani 21/06/2018.

E’ ripresa alle 17 la circolazione dei treni fra Enna e Marianopoli e tra Caltanissetta Xirbi e Canicatti’. Il traffico ferroviario era stato sospeso poco dopo le 13 per i danni causati all’infrastruttura e agli apparati di gestione della circolazione dalle abbondanti precipitazioni temporalesche che hanno interessato la Sicilia nelle ultime ore. Dieci i treni regionali cancellati e 2 quelli limitati nel percorso. Per garantire i collegamenti durante l’interruzione Trenitalia ha istituito servizi sostitutivi con autobus.

A causa del maltempo e’ stata rinviata la chiusura per lavori dell’Autostrada A19 Palermo-Catania, in programma dalle 18 di oggi. Le attivita’, che rientrano nell’ambito della manutenzione del Viadotto Morello, sono necessarie per il ripristino localizzato su una soletta della carreggiata del viadotto gia’ sottoposta a doppio senso di circolazione per via dei lavori in corso sulla carreggiata opposta. L’intervento e’ stato rinviato ai prossimi giorni e sara’ data comunicazione sulla nuova data di chiusura e inizio lavori. Lo fa sapere l’Anas.(ITALPRESS).

