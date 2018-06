Comune di Palermo, bilancio, Chinnici (Pd): “Alle opposizioni serve senso di responsabilità”

🔊 Ascolta l'articolo

“Serve senso di responsabilità in questo momento delicato in cui ci sono in gioco non solo i conti del Comune di Palermo ma anche il futuro delle partecipate e dei lavoratori”. Lo afferma il capogruppo del Partito democratico al Consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, in merito alla direttiva del sindaco Leoluca Orlando, in cui si chiede lo stralcio dei crediti avanzati dalle aziende partecipate. “Nella direttiva ci si impegna a coprire le perdite per 39 milioni nel bilancio di previsione 2018 e su questo in Aula lavoreremo – prosegue il capogruppo dem -.

Per quanto riguarda Amat con l’assegnazione dei nuovi stalli, insieme con il rinnovo del parco autobus, con l’acquisizione dei circa 120 nuovi autobus che comportano nuove entrate per circa 2,8 milioni di euro all’anno, si avvia il percorso per il risanamento del deficit strutturale”.

“Occorrerrà poi prevedere un adeguamento del contratto di servizio per allinearlo ai valori medi nazionali – spiega Chinnici -. Anche la lotta alla contraffazione, tramite l’introduzione del biglietto con la banda magnetica, garantirà maggiori entrate sul fronte bigliettazione”. Per quanto riguarda la Rap, l’azienda di igiene ambientale, appare “inevitabile la revisione del contratto di servizio per riportarlo alla copertura totale dei costi come previsto dalla legge. Capisco che le opposizioni debbano svolgere il loro lavoro – conclude Chinnici – ma vorrei fare appello alle forze politiche perché si possano trovare insieme soluzioni che facciano il bene di Palermo”.

