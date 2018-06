Prete su Fb mette governo su gommone 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il governo con tutti i ministri in piedi su un gommone fermo in mezzo al mare. E’ il fotomontaggio che ha postato su Facebook, “per provocazione”, don Massimo Biancalani, parroco a Pistoia, noto per le sue battaglie a favore dell’accoglienza dei migranti. Nel fotomontaggio appare la scritta “I have a dream”, accompagnata dalla frase “Signore siamo nelle tue mani” come commento del sacerdote. Tanti i like sul post ma anche numerose prese di distanza dalla provocazione del prete.

Poco meno di un anno fa don Massimo aveva fatto parlare di sé per aver pubblicato sul proprio profilo le foto di alcuni migranti che aveva accompagnato in piscina. il post era stato rimosso da Facebook, il profilo bloccato per 24 ore ed erano arrivati una valanga di insulti via social. A denunciare l’accaduto era stato lo stesso parroco, che ha pubblicato lo screenshot del vecchio post, esprimendo così la propria indignazione: “24 ore bloccato da Fb a causa di questo post! – scrive Biancalani – Alcune foto di ragazzi africani in piscina è un problema per Fb? L’impegno per l’accoglienza, la solidarietà, l’antirazzismo non fanno parte degli “standard” di comunicazione di Facebook?”.

