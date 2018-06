Una coppia su 3 in crisi se il partner fuma

🔊 Ascolta l'articolo

Quell’odore che non lascia i vestiti e i capelli nemmeno dopo mille docce. Da una ricerca effettuata su 250 palermitani da da Found! per una nota marca di sigaretta in occasione dell’apertura, a Mondello, di una Lounge IQOS il messaggio è chiaro : il fumo della sigaretta e tutto ciò che ne consegue è tra i motivi principali che aumentano l’insopportazione quotidiana verso il partner.

Essere perennemente indecisi su tutto (20%), non avere voglia di badare ai figli (15,5%) ma soprattutto essere un fumatore convinto e poco rispettoso (32%). Sono questi i piccoli aspetti della vita di ogni giorno che mettono in crisi la vita di coppia dei palermitani. A incidere sono chiaramente anche altri motivi come la durata della relazione per lui (66%) e le incomprensioniquotidiane per lei (65%), ma anche il fumo sembra avere un ruolo importante.

Obiettivo dell’indagine, condotta con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 250 palermitani – uomini e donne tra i 25 e i 55 anni: capire quanto si sentono affiatate le coppie e quali sono i principali motivi che possono minare l’armonia e il feeling tra i partner.

Parlando del fumo, cosa dà maggiormente fastidio? Tra le donne, al 27% di loro non piace il cattivo odore quando ci si scambia un bacio, il 15% non tollera che lui lasci i posaceneri pieni di mozziconi mentre il 13% si sente disgustata dalla puzza che lui lascia al suo passaggio dopo aver fumato. Sempre le donne non apprezzano le dita ingiallite dal fumo (11%) o trovare pacchetti aperti e sparsi per casa o in macchina (13%). Per contro, il 30% degli uomini rimprovera a lei la puzza addosso ai vestiti mentre il 18% afferma che non tollera in generale il cattivo odore di lei malgrado siano entrambi fumatori.

Quali sono invece da fumatore le risposte a queste lamentele? Un uomo su 2 (49%) si divide tra chi reputa esagerata la reazione della partner (26%) e chi si giustifica dicendo che è stata solo una distrazione rassicurando che la prossima volta sarà più attento (23%). Tra le donne, invece, il 26% dichiara di adeguarsi solo se sa di essere nel torto mentre il 22% evita di buttare altra benzina con risposte che possano innescare ulteriori litigi. Coloro che ammettono di essere in difetto, infine, sono appena il 12% dei soggetti indagati.

Se l’opzione migliore in assoluto è quella di smettere di fumare, tra le alternative che potrebbero ovviare ai problemi riscontrati: Dispositivi per scaldare il tabacco come IQOS e la sigaretta elettronica.

