Sbarco di migranti a Porto Empedocle, dove e’ giunta una unita’ della Guardia costiera con a bordo 69 stranieri, tra cui una decina di minori e una donna. A coordinare la macchina dell’accoglienza la Prefettura di Agrigento, con personale del Comune, medici dell’Asp, personale della Caritas e della Croce Rossa. (ITALPRESS).

