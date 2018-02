Caltanissetta, danno fuoco a edifico e rimangono ustionati. Due arresti

🔊 Ascolta l'articolo

Danno fuoco a un’auto e a un edificio e restano ustionati. Arrestati a Niscemi due fratelli di 52 e 42 anni. E’ accaduto ieri sera: intorno alle 21 i carabinieri sono stati allertati dai vigili del fuoco per intervenire nei pressi di una abitazione completamente avvolta dalle fiamme in contrada Vituso, a 3 chilometri dal centro abitato di Niscemi. L’incendio, di vaste proporzioni, ha distrutto parte dell’immobile e richiesto l’intervento di due squadre di pompieri.

