L’alta qualità della protezione Kaspersky Lab si dimostra imbattibile nei test indipendenti  

Fonte: adnkronos.com

Per il quinto anno consecutivo, Kaspersky Lab ha mantenuto il primo posto nella sua classifica TOP3 di sicurezza informatica, basata sui test indipendenti. I prodotti Kaspersky Lab hanno ottenuto punteggi migliori rispetto a quelli di tutti gli altri fornitori di sicurezza in una grande quantità di test indipendenti nel 2017, arrivando al primo posto per 72 volte su 86 test e recensioni e posizionandosi tra i primi tre nel 91% dei casi.

Secondo il sistema di misurazione TOP3, Kaspersky Lab è ancora il fornitore di sicurezza più testato e premiato sul mercato. Questi risultati hanno consolidato la posizione dell’azienda come leader nel settore, grazie alla capacità di difendere gli utenti con le migliori soluzioni di sicurezza, fornendo una protezione di alta qualità contro minacce note, sconosciute e avanzate.

Sulla base dei risultati delle valutazioni indipendenti effettuate da laboratori di test di fama mondiale, la misurazione TOP3 di Kaspersky Lab monitora regolarmente le prestazioni sia consumer sia business dei principali fornitori di sicurezza. L’analisi valuta i fornitori in base alla loro capacità di ottenere un punteggio elevato nei test, assegnando a ciascuno un punteggio in base a quanti primi tre posti ha raggiunto, rispetto al numero di test a cui ha preso parte.

Solo i test trasparenti vanno a comporre la TOP3, il che significa che la misurazione è equa e imparziale. La TOP3 considera i test di laboratori come AV-Test, SELabs, MRG Effitas, AV-Comparatives ed altri, noti per la loro eccellenza nei test e la neutralità. I prodotti sono stati testati per la loro capacità di protezione da minacce avanzate, ransomware, exploit, malware finanziari ed altri, oltre che per l’accuratezza nel non riportare falsi positivi sui diversi sistemi operativi.

Kaspersky Lab ha partecipato a più test indipendenti rispetto a qualsiasi altro fornitore nel 2017 – 86 test in tutto rispetto al concorrente più vicino, che ne ha invece fatti 68. I prodotti dell’azienda sono arrivati nel 91% dei test a cui hanno partecipato tra i TOP3, risultato a cui nessun altro fornitore nell’industria della cyber sicurezza è riuscito ad avvicinarsi (il concorrente più vicino ha raggiunto uno dei tre primi posti il 72% delle volte).

“La leadership tecnologica e la competenza sul tema cyber sicurezza sono al centro di tutto ciò che facciamo. Con il nostro approccio unico che unisce l’intelligenza umana alla tecnologia avanzata, stiamo costantemente aggiornando i nostri prodotti per proteggere i nostri clienti da cyber-minacce conosciute, sconosciute e complesse. La nostra posizione al vertice della TOP3, per il quinto anno consecutivo, è la dimostrazione della capacità di Kaspersky Lab di offrire ai nostri clienti la migliore protezione sul mercato, siano essi grandi imprese o privati”, ha dichiarato Timur Biyachuev, Director, Anti-malware Research di Kaspersky Lab.

Per saperne di più sulla metodologia dei test TOP3 e sui successi ottenuti da Kaspersky Lab, visitare: https://media.kaspersky.com/en/TOP3_2017.pdf



