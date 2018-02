Dal buio alla luce attraverso l’amore, è il libro di Fabio Salvatore  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Come si può uscire dal buio della malattia, della violenza, della mancanza di speranza? Una via c’è, ed è l’amore. Lo sa bene Fabio Salvatore, regista, attore e scrittore, provato dalla vita da gravi malattie e lutti all’apparenza inconsolabili. A partire dal best seller ‘Cancro non mi fai paura’, passando per tanti altri successi, la sua esperienza letteraria si arricchisce ora di ‘Buio e luce’. Un libro in cui raccoglie le più toccanti testimonianze di rinascita che gli sono arrivate nel corso degli anni, da persone che hanno deciso di condividere con lui il proprio percorso, dal buio alla luce.

