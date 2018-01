Il Frosinone si affianca al Palermo in testa alla classifica di B

🔊 Ascolta l'articolo

Il Frosinone vince 2-1 in casa del Cittadella e torna in testa alla classifica in compagnia del Palermo. La squadra di Longo si e’ imposta per 2-1 grazie alle reti di Ciano e Daniel Ciofani, di Varnier, invece, la rete dei padroni di casa. In classifica Frosinone e Palermo in testa con 43 punti, il Cittadella resta a quota 35.

Il big-match di Serie B della 23′ giornata vede il Cittadella affrontare in casa il Frosinone. Gli ospiti partono subito forte e, sugli sviluppi di una bella azione orchestrata da Dionisi, Ciano trova la rete del vantaggio. La gara continua su ritmi molto alti e le due formazioni si fanno sentire a livello fisico con contrasti al limite. Sono gli ospiti ad avere le occasioni migliori, prima Ciofani e poi Dionisi sfiorano il raddoppio. I padroni di casa cercano di cucire il gioco con qualche fraseggio ma non impensieriscono minimamente la difesa ciociara. Nel secondo tempo le due formazioni abbassano notevolmente i ritmi, i padroni di casa provano a cercare il pareggio senza fortuna e al 15′ sono gli ospiti a raddoppiare: Ciofani colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ciano.

L’occasione per il Cittadella arriva al 20′, Kouame’ calcia a colpo sicuro da pochi passi ma Bardi compie un miracolo e salva tutto. Dopo una girandola di cambi e’ Varnier ad accorciare le distanze, il giovane difensore stacca imperioso e colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben calciato da Bartolomei. Finisce cosi’ la gara e il Frosinone mantiene il primato in classifica portandosi a 43 punti al fianco del Palermo. (ITALPRESS)

