Dal ponte ai “piani Marshall”, chiacchiere e tabacchiere di legno sulla Sicilia “ultima degli ultimi”

La domenica elettorale ha visto scoppiare la polemica tra il presidente di LeU Pietro Grasso e quello della Regione Siciliana Nello Musumeci. Un passo avanti, comunque, rispetto all’abusivismo edilizio ed al ponte di Messina che avevano finora dominato la campagna elettorale.

Alla luce della dichiarazione dello stato di crisi da parte del Consiglio dei ministri relativamente all’emergenza idrica a Palermo e all’emergenza rifiuti in tutta l’isola, entrambi sembrano in realtà parlare solo ai loro elettorati potenziali, non ai problemi reali di siciliani. Sarà l’affanno della difficile campagna elettorale, ma il presidente del Senato ogni volta che sta a Palermo infila una gaffe. Prima ha sparato contro Palermo città della cultura, la più importante iniziativa culturale che interesserà nel 2018 il capoluogo siciliano poi ha attaccato di petto Musumeci dandogli il destro di rispondere che negli ultimi anni l’isola è stata governata dal centrosinistra e che è dunque questa la causa di tutti i guai presenti.

Sarebbe comunque utile ricordare sommessamente al presidente della Regione che nel 2009 la Regione era diretta da Raffaele Lombardo, al quale verrebbe l’orticaria a sentirsi definire di sinistra.

Ancora una volta i siciliani vedono i politici impegnati in discussioni da caffè invece che in interventi calibrati nel merito e finalizzati a risolvere i problemi. La crisi idrica palermitana è frutto della sommatoria tra una stagione straordinariamente siccitosa e ritardi nell’ammodernamento delle reti che enfatizzano gli effetti negativi della mancanza di pioggia. A me pare non c’entrino il lungo dibattito sull’acqua pubblica né la colorazione politica delle giunte che hanno governato la città.

Più complessa la questione rifiuti che ha valenza regionale e che si trascina da oltre un quindicennio, a partire dalle mancate scelte di sistema che hanno consegnato la Sicilia ai proprietari delle discariche e determinato una condizione non più sostenibile.

La decisione del governo nazionale di affidare al presidente della Regione, affiancato da due prefetti, il ruolo di commissario afferma una corresponsabilità delle istituzioni regionali che non possono pensare di scaricare tutto su Roma. A quanto si capisce le risorse economiche attualmente disponibili sono state ritenute sufficienti; quello che non funziona invece è la gestione, a partire dall’incapacità dei comuni più grandi di attuare la raccolta differenziata ed il risparmio nella produzione di rifiuti che rappresentano la via maestra per la soluzione della questione. Da cittadino di quest’isola auguro sinceramente alla Giunta di risolvere il problema, ma si eviti questo sorta di gioco dell’oca che conferisce un’impronta di infantilismo all’intera politica siciliana.

Ciò che risulta più insopportabile è l’enfasi negativa attorno alla Sicilia “ultima degli ultimi”che da mesi caratterizza lo strambo discorso pubblico siciliano teso non già ad individuare ed affrontare i nodi principali che impediscono alla Sicilia di agganciarsi alla nuova fase di sviluppo, ma a scaricarsi l’uno sull’altro le colpe di una Sicilia rappresentata eternamente immobile. Invece la nostra isola ha subito negli anni della crisi radicali cambiamenti che hanno profondamente mutato i suoi orizzonti sociali ed economici.

Se si guarda la scheda regionale allegata al rapporto Svimez 2017 si scoprirà che tra il 2000 e il 2016 l’isola ha perso l’11,0% degli occupati in agricoltura il 20,9% degli occupati nell’industria in senso stretto ma il 22,4% nelle costruzioni. Gli occupati nei servizi sono invece cresciuti del 10,2%. Il tasso di disoccupazione totale che era del 24,1% scende al 21,4% nel 2016, il tasso di disoccupazione al 24%, femminile che si collocava al 34,1% , mentre quello dei giovani dai 15 ai 24 anni (15-24 anni)si impenna dal 51,1% al 57,2%.

I dati di lungo periodo confermano che il processo di terziarizzazione dell’economia siciliana ha rappresentato il principale fenomeno di questi anni. Dentro questo terziario c’è di tutto, da attività tradizionali a basso valore aggiunto a pezzi realmente innovativi del sistema imprenditoriale. E’ realistico temere che tale diffusione del terziario abbia fatto crescere l’occupazione precaria ed a tempo determinato.

Il dramma principale della Sicilia è però quello di almeno due generazioni escluse dal mercato del lavoro e condannate alla precarietà. Processo che alimenta quell’emigrazione dei cervelli che la Svimez ha denunciato da molti anni nel silenzio di tanti che ora si attribuiscono la paternità della scoperta. E’ necessario imparare a leggere il cambiamento. Mi permetto, a tal fine, di consigliare ai politici ( ma sicuramente lo conoscono a memoria) la lettura dell’aggiornamento congiunturale sull’economia siciliana che la Banca d’Italia ha pubblicato alla fine di novembre 2017.

Si parte dall’affermazione che nei primi nove mesi dell’anno scorso la fase di ripresa dell’economia siciliana si è rafforzata con un miglioramento anche dei principali indicatori per il settore industriale dopo la stagnazione dell’anno precedente. L’occupazione è aumentata lievemente (0,3%, ma 0,7% nel Mezzogiorno e 1,1% per l’Italia) e ad eccezione del settore delle costruzioni.

Tuttavia la maggiore partecipazione al mercato del lavoro ha mantenuto i tassi di disoccupazione a livelli elevati. Il numero degli occupati rimane sensibilmente inferiore al periodo pre-crisi (erano circa 1.480.000 nel 2008 sono ancora solo 1.350.000 nel 2017). Il tasso di disoccupazione continua a rimanere su medie elevate (22,0%): nel confronto con le altre regioni italiane è superato solo dalla Calabria, ma è il doppio della media nazionale (11,5%).

Il tasso di occupazione per la popolazione (15-64 anni) è leggermente cresciuto su base annua arrivando al 40,5% ma resta assai distante dal 57,7 della media nazionale. Per ricapitolare brevemente: la Sicilia deve attivare un grande piano per l’occupazione giovanile che si presenta come il principale punto di debolezza del sistema economico regionale, deve far partire rapidamente le opere connesse al patto per la Sicilia che consentirebbe di attivare lavori soprattutto edili per oltre due miliardi di euro. Per far questo bisogna che urgentemente Regione e comuni verifichino esistenza e qualità dei progetti. Infine, la spesa dei fondi europei va indirizzata alla innovazione ed all’ammodernamento del sistema produttivo, anche per evitare che l’isola resti tagliata fuori dai grandi processi di digitalizzazione. Precondizione per tutto ciò è un massiccio investimento sulla conoscenza, la scuola, la ricerca e l’Università. Tutto il resto, dal ponte ai vari piani Marshall, è solo inutile propaganda elettorale buona a conquistare per ventiquattrore un titolo di giornale. Chiacchiere e tabacchiere di lignu, avrebbe detto mia nonna.

