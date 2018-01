🔊 Ascolta l'articolo

E’ diretta al porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera che trasporta gli 84 migranti tratti in salvo dopo il naufragio di un gommone avvenuto ieri al largo delle coste libiche. A bordo della nave anche i corpi delle 8 vittime, recuperati in mare. L’arrivo è previsto tra stanotte e le prime ore di lunedi mattina. (Sin/AdnKronos)

