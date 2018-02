Da Roma a Siracusa, i giovani fascisti del Terzo Millennio, look e parole d’ordine

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

In una società in cui l’antifascismo non è più un valore riconosciuto la destra radicale non ha più motivo di nascondersi, anzi, cerca spazi di visibilità e i giovani soprattutto la vivono come un fenomeno di moda, si vede dalle magliette che indossano, quelle di Blocco Studentesco (Bs) il ramo giovanile di Casa Pound Italia, oppure dalle toppe con il tricolore sulle giacche.

Molti ragazzi amano vestire “Pivert”, che è il marchio d’abbigliamento legato a Casa Pound. Una delle loro figure di riferimento è Francesco Polacchi, ex leader di Bs, lo stesso che nel 2009 guidava gli scontri con gli studenti del Movimento dell’Onda, nato nel 2008 per protestare contro i tagli del governo Berlusconi sulla scuola.

Bomberino e scarpe New Balance, i ragazzi in questione sono tutti bianchi e quasi tutti maschi, si salutano stringendosi l’avambraccio, i vecchi danno ordini ai più giovani, il loro atteggiamento rispecchia la divisione dei ruoli che c’è all’interno del movimento. Movimenti come Forza Nuova e Casapound, emersi dalla nebulosa di partiti che si sciolgono e si riformano, sono nati negli anni ’90 con leader come Roberto Fiore e Massimo Morsello che furono, negli anni ’70, protagonisti del gruppo neofascista “Terza posizione”. Accusati di antisemitismo e negazionismo, vorrebbero marciare su Roma come fecero i fascisti, fomentano le violenze contro gli immigrati, sono contro l’interruzione volontaria di gravidanza e le unioni civili – e, ricordiamo anche questo, uno dei leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, è stato arrestato per aver ferito due vigili e un poliziotto mentre provava a impedire l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia eritrea.

Casa Pound nasce in realtà nel 2003, quando occupò un ex palazzo governativo in via Napoleone III a Roma, occupazione che venne riconosciuta in seguito sia dal sindaco di centrosinistra Walter Veltroni, sia da quello di destra Gianni Alemanno.

Negli anni, Casa Pound ha occupato altri edifici, aperto un centinaio di sezioni in Italia ed elaborato la proposta di un mutuo sociale. Ispirato alla politica economica fascista, in particolare al Manifesto di Verona, prevede la costruzione di case popolari da vendere a prezzi agevolati e senza tassi d’interesse solo a famiglie italiane. E’ contro l’adozione per le coppie gay e crede che gli stranieri siano una minaccia economica e culturale per l’Italia, tanto da parlare di pericolo di sostituzione della popolazione italiana.

La manifestazione antifascista a Macerata intercetta quindi una diffusa indignazione o è una testimonianza minoritaria? Forse entrambe le cose; certo è che viviamo tempi di veloce trasmutazione e tra chi sostiene che siamo di fronte a un’onda nera e chi ridimensiona questi fatti, c’è da considerare qualche dato che riguarda innanzitutto le nuove generazioni.

Nel novembre scorso, alla consulta provinciale degli studenti a Firenze ha stravinto la rinata “Azione studentesca” , che si era sciolta ma si è riformata nel settembre 2016, orientata ancora più a destra. Spirito e volontà, sangue e terra, muscoli, le foibe, sono alcune delle loro parole chiave. Il gruppo protesta spesso contro l’alternanza scuola-lavoro. “Non saremo i vostri schiavi da fast-food”, si legge sugli striscioni che attaccano sui muri. “Cerchiamo di tenere insieme chi non si riconosce nei partiti tradizionali”, ha dichiarato il coordinatore nazionale di As, Anthony La Mantia, 25 anni, facendo riferimento ai gruppi di “Rinnovazione” costituiti a Rieti, a Pistoia, Perugia, e ai militanti di Taranto, di Brescia, e qui in Sicilia, di Siracusa.

La cultura è importante, ripetono molti capi e gregari della nuova destra, anche se poi sbagliano i congiuntivi. La loro letteratura parte dal giapponese Yukio Mishima, scrittore nazionalista morto suicida, fino a recuperare l’enfasi sull’autodeterminazione dei popoli in senso sovranista e appoggiandosi ad alcune nuove case editrici. Una di queste è Passaggio al bosco, nata a Firenze nel 2017: ripubblica testi classici per la destra come quelli di Ernst Junger o Giano Accame, e libri di nuovi ideologi come Marco Scatarzi (fondatore di Casaggì), o testi in cui si loda l’onnipresente neonazista Leon Degrelle e si citano pensatori come il matematico e filosofo cattolico Olivier Rey o l’intellettuale Byung-Chul Han, autore di saggi critici sul mondo digitale.

I giovani appartenenti a questa destra identitaria non si vergognano del fascismo che era stato ridimensionato tra gli anni novanta e i duemila dopo la svolta di Gianfranco Fini a Fiuggi verso un partito meno nostalgico del fascismo. Piuttosto guardano a gruppi neofascisti come Terza posizione, fondata nel 1977 da liceali e universitari, tra cui i futuri protagonisti di Forza nuova e di Casa Pound, ovvero Massimo Morsello, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi. È a loro che le ragazze e i ragazzi più giovani fanno riferimento più che a Gianfranco Fini, che non sanno neanche chi sia. Adinolfi invece è letto e considerato il padre nobile di Casa Pound, uno dei suoi testi più citati è il breve scritto diffuso nel 2008 dal titolo: “Sorpasso neuronico” che liquida tutte le scelte della destra parlamentare ed extraparlamentare degli ultimi trent’anni e sostiene che bisogna distruggere tutto quello che c’è di estrema destra e recuperare tutto quello che c’è di fascista.

Nella sede di Casa Pound ci sono attaccate alle pareti immagini di donne fasciste e ovunque segni sparsi di quello che Umberto Eco identificava come “ur-fascismo” o “fascismo preesistente”.

Ma cosa spinge un ragazzo ad avvicinarsi a “Blocco Studentesco”? Ce lo chiediamo con stupore, ma loro, i neofascisti, una spiegazione ce l’hanno: la fascinazione per la bandiera in quanto simbolo che agisce su un piano emozionale e che si trasforma in coscienza politica.

Ma perché un ragazzo dovrebbe essere affascinato da questo tema? Elia Rosati – ricercatore di storia all’università di Milano che da anni studia le destre radicali e che ad aprile pubblicherà per Mimesis il saggio “Casa Pound. Fascisti del terzo millennio” ci ricorda che uno dei miti fondanti per la destra italiana va cercato nei ragazzi che combatterono o morirono nella prima guerra mondiale, tra arditismo e dannunzianesimo, e che diventarono la prima generazione ad aderire al fascismo nel 1919. In questo senso Casa Pound e Blocco Studentesco somigliano più a delle sette religiose che a dei partiti politici: la formazione è un’iniziazione, il cameratismo un legame sacro, e, come nelle sette, ci sono dei principi da rispettare. I loro precetti recitano: “Sta zitto, sii serio e modesto, non sollecitare ricompense, sii disciplinato, sii rispettoso, devi avere il coraggio dei forti non quello dei disperati, sii dignitoso, sii fedele, non usare droghe, dà valore alla vita”.

Giovani reclute da crescere nell’odio e che sfuggono all’educazione di madri e padri, cambiano umore con estrema facilità, e si fidano ciecamente dei dettami dei leader del movimento. Tra i libri assegnati per la formazione “Il Capo di Cuib” dello scrittore nazionalista romeno Corneliu Zelea Codreanu, che cominciò a fare politica proprio fondando un movimento studentesco, oppure Militia di Leon Degrelle. Due testi che sono in pratica manuali di formazione spirituale-militare, scritti con uno stile marziale che può sembrare quasi uno scherzo. “Il fascismo del terzo millennio è vissuto come un’esperienza pre-razionale, uno stile di vita capace di cogliere la ragione interiore delle persone e soddisfare il loro bisogno di identità”, scrive la docente di antropologia Maddalena Gretel Cammelli: “Violenza e morte sono rivendicate, eseguite e messe in atto come strumenti concreti per collegare il fascismo contemporaneo con le sue manifestazioni storiche”.

Anche il ruolo delle donne all’interno del neofascismo giovanile è anacronistico: dentro Lotta studentesca le donne non hanno il diritto di salutare con l’avambraccio perché il saluto romano appartiene ai legionari, uomini e combattenti. Le donne servono a prendersi cura di loro, ma devono stare a casa. I volantini usati da alcuni militanti di Forza nuova per una raccolta firme, dicevano: “Firmate per il reddito alle madri, in modo tale che ogni donna, scegliendo di fare la casalinga, percepisca 500 euro al mese”.

Sulla pagina di Fn si precisa che il reddito alle madri sarebbe stanziato solo per quelle che accettano “di rimanere a casa invece che andare a lavorare”, e solo se italiane. Le militanti vengono educate al rifiuto del femminismo: il 18 novembre scorso a Trieste alcuni militanti hanno organizzato una manifestazione contro lo ius soli in contemporanea con quella contro la violenza sulle donne del movimento “Non una di meno”.

La nume tutelare del “femminismo” di Fn è Evita Perón, alla cui memoria è stata dedicata “un’associazione di donne che si rivolge alle donne”, si legge sul loro sito, “oggi troppo spesso private della loro identità a causa dei guasti devastanti prodotti dal femminismo, perché tornino a rivendicare il loro diritto ad essere madri del futuro della nostra società”. (…) Nasciamo per creare famiglie, non per vivere nella strada”. L’estate scorsa a Catania Forza nuova ha organizzato la prima colonia estiva Evita Perón : le educatrici insegnavano ai bambini il cromatismo ariano e spiegavano il significato dei tre colori nella bandiera nazista. Ogni bambino poteva dipingere la “bandiera della tradizione” sulla tela, come fosse un’attività ludica.

Si leggono spesso parole come populismo, qualunquismo e antipolitica per incasellare la nuova destra, ma è un approccio riduttivo. I giovani sono stati, non a torto, lontani dalla politica, ma contro la riforma della scuola di Mariastella Gelmini si organizzarono molte manifestazioni, si erano creati dei coordinamenti trasversali con i collettivi di sinistra. Poi tutto cambiò quando intervennero gli universitari della Sapienza, che non tollerarono l’accordo.

Un’altra idea incredibilmente a-storica che fa presa sui ragazzi è quella secondo la quale il popolo da eliminare è innanzitutto quello europeo, la cui stessa esistenza rappresenterebbe il grande scandalo, il peccato storico da redimere. Mischiato a complottismi tipo il piano Kalergi – che sostiene l’esistenza di un progetto ideato per sostituire la popolazione europea attraverso l’immigrazione africana e asiatica – il timore per la “grande sostituzione” è una paura vissuta dai ragazzi: Camus – pensatore di riferimento sia di Matteo Salvini sia di Marine Le Pen, oltre che dei movimenti neofascisti dell’Europa dell’est – è convinto che occorra resistere all’invasione dei popoli non europei. Ed è proprio su questa difesa che i neofascisti italiani, divisi su temi come l’aborto, ritrovano l’unità.

Intanto i militanti hanno fatto presidi contro le iniziative dell’Associazione nazionale dei partigiani (Anpi). Oltre alla lotta contro l’antifascismo, a caratterizzare Forza nuova e Lotta studentesca è l’aderenza all’integralismo cattolico: per loro la messa è un momento di aggregazione, anche se papa Francesco è visto come una specie di avversario politico. Saranno pure ignoranti e confusi, come sostiene qualcuno, ma sanno essere efficaci e convincenti, e in molti casi allarmanti per la capacità di fare proselitismo. Ma il vero tema sollevato da chi fa politica di professione è un altro. Alla crisi della sinistra si accompagna la crescita di quel sentimento per cui “politica” è diventata una parolaccia. L’aver raso al suolo ogni ideologia di sinistra ha lasciato che sopravvivesse, al riparo dalle critiche, una ideologia fascista che è rimasta l’unica ideologia anti sistema disponibile per un adolescente. Per chi l’ha fatta propria e ci crede la competizione non è con i militanti antifascisti, ma con chi mira allo spazio dell’antipolitica – che a livello studentesco il Movimento 5 stelle non è riuscito a organizzare.

“Noi non siamo né di destra né di sinistra, l’importante è dare ai ragazzi lo strumento utile per capire e informarsi”, dice Panerai, il ricco imprenditore noto per la casa svizzera produttrice di orologi, “Per noi non è importante dire qual è l’idea giusta da seguire, ma permettere a tutti di farsene una.” A dargli una mano c’è Gian Luca Comandini, giovane imprenditore di 27 anni, esperto di bitcoin, fondatore dell’azienda di marketing “You & Web”, che si entusiasma del progetto: creare una comunità totalmente apolitica, fatta di persone affascinate dall’intelligenza artificiale, dai big data, dal blockchain, tutte cose che a scuola non insegnano. Ai ragazzi che lo cercano Comandini gli lascia i contatti, gli regala dei libri, gli presta dei soldi, e mette a disposizione i suoi uffici per le riunioni. Insiste a definire la politica qualcosa di squalificato: “I millennials hanno perso fiducia in qualunque sistema tradizionale. Il nostro progetto ha un gran futuro, andrà molto più lontano del Movimento 5 stelle, un partito senza competenze”.

Nemmeno ventenni, post ideologizzati, sanno fare benissimo lobbysmo e comunicazione. Gian Luca Comandini ha lanciato insieme a un gruppo di giovani imprenditori un partito con cui ha deciso di candidarsi alle elezioni del 4 marzo. Si chiama “Dieci volte meglio”, e il manifesto spiega che si tratta di un progetto apartitico, che il gruppo denuncia un’Italia in cui regnano “corruzione, invidia, incompetenza e inciviltà” e che vuole renderla “non un posto migliore, ma IL posto migliore”.

Come se la politica fosse una grande casella vuota che ognuno può riempire come vuole. Quella fatta dai giovani studenti nelle scuole italiane è lo specchio della politica di domani. La sinistra in crisi, i detriti del neofascismo, le parole vuote, il desiderio di comunità, la nostalgia per i “padri”, la sfiducia ormai quasi endemica. Il futuro è anteriore ed è un ombra che proietta una luce strana, e nera.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.