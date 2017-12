Rifiuti natalizi, la Rap si accontenta, ma i problemi restano

🔊 Ascolta l'articolo

“Il piano dei servizi predisposto da Rap per il periodo delle festività natalizie, maturato in piena e convinta condivisione con i sindacati, nonché i preventivi accordi con le officine per sopperire alle eventuali avarie dei mezzi aziendali ha fatto sì che si riuscisse a garantire le attività di pulizia della città. E’ il presidente della Rap Sergio Vizzini, che fa il bilancio “natalizio” nella raccolta dei rifiuti.

“E’ stata scongiurata – spiega il presidente – l’emergenza rifiuti in città, come da più parti temuta, in considerazione della concomitanza di vari fattori come: i noti problemi della discarica di Bellolampo; il prolungamento del periodo delle festività, senza soluzione di continuità, da sabato al martedì successivo; il fisiologico surplus di produzione dei rifiuti, tipico di queste giornate (raccolto un quantitativo di rifiuti superiore alla quotidianità di 800 t. con picchi di 1000 tonnellate) e considerato altresì la rotazione degli operatori almeno del 50% per ogni turno di raccolta. A questo proposito desidero – continua Vizzini – ringraziare tutto il personale che si è prodigato nel raggiungimento degli obiettivi auspicati ed in particolare la dott.ssa Lara Calì, coordinatrice dell’area igiene Ambientale di Rap, che mi ha permesso un quotidiano monitoraggio delle attività in essere, comunicate, di volta in volta, anche al Sindaco come da lui stesso richiesto.

“Le sporadiche postazioni di rifiuti ancora presenti in città saranno prontamente recuperate entro la giornata odierna. Naturalmente siamo soltanto a metà dell’opera – conclude il presidente – poiché la Rap dovrà ancora misurarsi con le attività da porre in essere in occasione delle festività di questo fine settimana”.

“Anche il Sindaco Leoluca Orlando ha espresso apprezzamento per l’impegno degli operatori della Rap cui rivolge invito a proseguire con costante dedizione e attenzione facendo appello alla collaborazione dei cittadini, essendo inaccettabile che la inciviltà di taluni mortifichi spesso il lavoro degli operatori della Rap e l’intera cittadinanza.”

(Nella Foto, scattata il 27 dicembre alle 2030, cumuli di rifiuti e nello sfondo la Palazzina Florio, in Viale Regina Margherita, il salotto palermitano)

