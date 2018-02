Mazara, ingente quantità di droga in cassaforte, arrestati due fratelli

🔊 Ascolta l'articolo

Nascondevano in una cassaforte, nascosta dietro ad un quadro, in un casolare nelle campagne di Mazara del Vallo, un ingente quantitativo di droga. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato due fratelli, Salvatore e Francesco Bono. I militari, grazie al contributo di un cane antidroga che ha fiutato la sostanza stupefacente, hanno sequestrato 2.5 chili di hashish, 15 grammi di cocaina e 450 euro in contanti. La droga, secondo una stima degli investigatori, avrebbe potuto fruttare al dettaglio circa 25 mila euro. Ai due fratelli sono stati concessi gli arresti domiciliari. (ITALPRESS)

