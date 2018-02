Gurriero, segretario giovani PD: “Siamo sotto attacco, elezioni trasformate in congresso”

🔊 Ascolta l'articolo

“Basta farsi megafono di chi prova a trasformare le elezioni nell’ennesimo congresso. La nostra comunità è sotto attacco, e tutti abbiamo il dovere di difenderla.”

Lo dice Marco Guerriero – già Segretario Provinciale dei Giovani Democratici di Palermo che continua – “la missione democratica che da sempre porto avanti con tante ragazze e ragazzi, mi accompagna in mezzo alla gente, agli iscritti e ai militanti che in questi giorni continuo ad incontrare nei circoli, nelle realtà esistenti, vive e responsabili della nostra meravigliosa comunità democratica. Persone vere e silenziose, che non si aspettano nient’altro che la serietà dei dirigenti che hanno eletto pochi mesi fa con le primarie, e continuano ad accettare la sfida del Buon Governo.

“Nessuno pensi di tirarsi fuori dalla responsabilità del voto, e rilancio invitando chi sbandiera a destra e a manca che il partito è in macerie a lasciare tutto e venire in macchina con me, con noi, tra i nostri iscritti.

“Perché l’inverno sta arrivando e dobbiamo proteggere la barriera.”

