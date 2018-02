🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Grande calcio al Bernabeu nella seconda serata degli ottavi di finale di Champions League. Real e Paris Saint Germain chiudono il primo tempo sull’1-1. Ospiti in vantaggio con Rabiot, a cui risponde dal dischetto Cristiano Ronaldo.

