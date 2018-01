Eclipse, il Suv Coupé di Mitsubishi punta su innovazione e dinamismo

🔊 Ascolta l'articolo

l nome ha segnato la storia della casa giapponese, la vettura è invece assolutamente proiettata nel tempo, infatti si tratta di un Suv coupé.

Entra sul mercato in questi giorni la Mitsubishi Eclipse Cross, naturale via di mezzo tra i modelli ASX e Outlander.

L’innovazione, il dinamismo e la capacità di distinguersi da tutti gli altri modelli sul mercato, sono esaltati dal design dinamico e dalla caratteristica calandra.

Le linee dell’anteriore sono accattivanti e indicano robustezza garantendo uno standard di visibilità tra i migliori del segmento grazie ad una perfetta combinazione altezza del cofano-posizione del parabrezza e del sedile. Ottima l’abitabilità con il divano posteriore scorrevole (200 mm), ribaltabile, divisibile e reclinabile in 8 posizioni.

Tecnologia, sicurezza e piacere di guida sono gli altri punti di fforza di questa vettura che offre il Super All Wheel Control e le performance del motore turbo a iniezione diretta Mivec benzina 1,5 da 163 cv, con Stop & Go (con emissioni di soli 151 g/km di CO2, ma soprattutto 250 Nm di coppia costante da 1800 a 4500 giri motore. Monta il cambio cvt con sport mode e 8 marce, migliorato nella risposta. Il diesel arriverà a fine 2018.

La trazione integrale S-Awc (con tre modalità di scelta: Auto, Snow e Gravel) integra e controlla sistemi dinamici come stabilità, trazione, Abs e Ayc grazie ai segnali ricevuti dai giri del motore, dall’angolo di sterzo e dalla spinta dei freni, gestendoli per stabilizzare l’auto in curva.

Sicurezza e comfort sono ulteriormente garantiti da dispositivi come lo Smart Driving Assistance: Blind Spot Warning, Adaptive Cruise Control , Rear Cross Traffic Alert

, Auto High Beam , Multi Around Monitor, il Lane Departure Warning), il Lane Change Assist) e il Forward Collision Mitigation.

L’ allestimento in fatto di soluzioni tech offre le eccellenti doti di connettività di iOS CarPlay e Android Auto garantite dal sistema di infotainment Smart Link Display Audio

e l’Eco Mode System per una ancor maggiore attenzione ai consumi e alle emissioni.

Due nuovi colori esterni e quattro gli allestimenti: Invite, versione d’ingresso a un prezzo di 24.950 euro, quindi Insport, Intense e il top, la Instyle.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.