E’ in corso dalle 7 di questa mattina lo sgombero del bene confiscato di Ciaculli, alla periferia di Palermo, occupato nei giorni scorsi da alcune famiglie. I capifamiglia sono stati denunciati ed accompagnati in questura. Il Comune è presente con gli assistenti sociali per verificare eventuale necessità di presa in carico dei minori.

