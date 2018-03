4 deputati regionali FI chiedono la testa di Miccichè e Scoma

🔊 Ascolta l'articolo

La composizione delle liste lascia una scia velenosa anche in Forza Italia, oltre che nel PD in Sicilia. “Non c’è stata convergenza degli stessi dirigenti nelle scelte antecedenti alle elezioni politiche. Non si conosce e non ci si confronta sulla linea politica del partito all’interno dell’Ars e per ultimo assistiamo sempre all’interno dello stesso partito ad analisi politiche completamente contrastanti da parte degli stessi dirigenti di partito. C’e troppa confusione. Chiediamo nell’immediatezza l’azzeramento dei vertici dirigenziali“. Questa la richiesta inviata ai vertici del partiti che vede 4 mittenti: i deputati regionali forzisti Mariana Caronia, Rossana Cannata, Tommaso Calderone e Riccardo Gallo.

“All’indomani delle elezioni politiche il commissario regionale di FI Gianfranco Micciche ha parlato di risultato straordinario del partito in Sicilia. Stefania Prestigiacomo in un primo momento ha dichiarato che in Sicilia si è fatto il massimo contro l’avversario salvo poi dichiarare che: “ignorare questo voto significa cercare attenuanti, scuse, motivazioni di comodo e sbrigative per un risultato elettorale che invece deve spingerci tutti ad una riflessione profonda”, dicono.

“ln questo caso siamo d’accordo con la Prestigiacomo – spiegano- Dopo questo voto non si possono cercare attenuanti e nemmeno motivazioni sbrigative o di comodo per mantenere ruoli personali. Concordiamo anche sul fatto che al partito, in Sicilia, sua storica roccaforte, serve una riflessione profonda. E di questa riflessione devono essere protagoniste le persone in Forza Italia che vivono nel territorio, che conoscono le istanze della gente perché lavorano ogni giorno per il loro elettorato”. E concludono: “I deputati ribadiscono la ferma volontà di dare forza alla gente nel rispetto del territorio, al solo fine di dare slancio al progetto del Centrodestra in cui fermamente vogliono continuare a credere”. (Ter/Adnkronos)

