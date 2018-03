Lipari, maltempo impedisce l’arrivo del 118, muore un uomo

🔊 Ascolta l'articolo

Il forte vento un elicottero del 118 non è riuscito ad atterrare a Lipari e un uomo, Rodolfo Taranto, 60 anni, è morto. Dopo un malore, era stato trasferito al pronto soccorso dove i medici avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che non è potuto intervenire per l’ondata di maltempo che imperversava sulle Eolie. Taranto è rimasto in ospedale, intubato e sotto osservazione. Per due volte nel corso della nottata ha avuto un arresto cardiaco . Questa mattina avrebbe sovuto essere trasferito altrove ma il maltempo ha impedito ancora una volta la partenza.

