Palermo, bambino in bici folgorato da scarica elettrica

Un bambino e’ stato ricoverato a Palermo dopo essere stato investito da una scarica elettrica. Il piccolo, 7 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe infilato un oggetto metallico in una cabina elettrica di via Gaspare Palermo ma sarebbe stato investito dalle fiamme provocate da un corto circuito. Il bambino e’ stato trasportato al Centro grandi ustionati dell’Ospedale Civico. Sarebbe in prognosi riservata.

In via Gaspare Palermo si trovano vigili del fuoco e polizia di stato.

